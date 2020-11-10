شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "ساما" يناقش زيادة عدد المصارف العراقية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ناقش محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، خلال اجتماع عقد مؤخرا، مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية، وناقش الجانبان مستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، بحسب بيان على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي.

و دعا محافظ المركزي السعودي خلال الاجتماع لتمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

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وقال محافظ البنك المركزي العراقي في كلمة افتتاحيّة للاجتماع، إنه يمكن استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، قد صرح في وقت سابق إننا ننظر حاليا بطلبات تراخيص بنوك جديدة.

وأكد أنهم منفتحون على منح مزيد من التراخيص وينظرون في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها.

وقال إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.