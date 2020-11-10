شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت وكالة فيتش بتأكيد التصنيف الائتماني للسعودية عند A مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على أسعار النفط.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة ومرونة السياسة المالية ما يعتبر من الركائز الأساسية التي مكنت المملكة من مواجهة الصدمات الاقتصادية.

ولفتت فيتش إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص ساهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة، بحسب موقع قناة "العربية".

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وذكر التقرير إلى أن برنامج التحول الوطني ساهم أيضاً في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت قوة ومتانة وضعها الاقتصادي من خلال قدرتها على احتواء الأزمات الطارئة، وهو ما أكدته الوكالة خلال تقاريرها الائتمانية في آخر ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أكدت في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).