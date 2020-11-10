شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرتفع بقوة – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليلامس مناطق 0.9140، مع ملاحظة أن السعر فقد عزمه الصاعد ويبدأ بالانخفاض الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف اختبار مناطق 0.9010 مبدئياً.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.9192.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9190
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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