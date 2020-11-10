شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف الأول – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.7325 وارتد هبوطاً بشكل مؤقت من هناك، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك اكتسب عزم إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7413.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.7230 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد