شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الإيجابية – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعودأً بشكل قوي يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الممتد عند 43.00، ونلاحظ أن السعر ارتد هبوطاً من هناك ليجري بعض التصحيح الهابط المؤقت، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية وتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى القصير.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 40.23 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يمتد إلى 46.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.60 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد