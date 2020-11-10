شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الإيجابية – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعودأً بشكل قوي يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الممتد عند 43.00، ونلاحظ أن السعر ارتد هبوطاً من هناك ليجري بعض التصحيح الهابط المؤقت، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية وتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى القصير.
وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 40.23 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يمتد إلى 46.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.60 والمقاومة 44.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الإيجابية – تحليل - 10-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.