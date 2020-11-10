شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بعد ملامسة هدفنا المنتظر عند 41.30، ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر ملامحها بالصورة، مع الإشارة إلى أن الانخفاض الحالي مؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يدعمه المتوسط المتحرك 50، والذي تمتد أهدافه إلى 41.90 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإن الاتجاه الإجمالي الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 39.20 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 37.95 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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