شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بإيجابية – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الفضة الأخيرة عند مستوى 23.60 الذي شكّل أرضية دعم قوية أمام السعر، ليبدأ بالتداول بإيجابية الآن، متجهاً نحو تحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 25.06 وتمتد إلى 26.00 كمحطات رئيسية أولية.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 23.60 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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