شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بالتعافي – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب دعم قوي عند مستوى 1860.90، حيث صمد أمام الانخفاض القوي الذي شهده السعر يوم أمس، ليرتد صعوداً ويتجه نحو تعويض الخسائر التي تكبّدها في الجلسات الماضية، في طريقه لزيارة مستويات 1901.80 ثم 1934.86 مبدئياً.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.90 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى القصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1910.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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