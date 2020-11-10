شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.2965 وأجرى محاولة لكسره دون أن يستقر دونه، ليظهر بعض الميل الصاعد المؤقت، حيث يحوم حول حاجز 1.3000 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تمتد أهدافه إلى 1.2885 بعد تجاوز 1.2965.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3100 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط