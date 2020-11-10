شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل حاد يوم أمس ليحقق مكاسب قوية بعد تخطي مستوى 103.65، حيث وصل إلى مناطق 105.65، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط واضح ليستقر دون مستوى 105.20، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، والهدف الرئيسي التالي يتمثل باختبار مستوى 103.65 من جديد، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 105.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 105.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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