شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للارتفاع بعد الاقتراب من حاجز 1.3100 يوم أمس، ليستأنف المسار الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 1.3270 وتمتد إلى 1.3482 بعد تخطي المستوى السابق. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.3000. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3300 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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