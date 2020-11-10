شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، حيث يرتد صعوداً من مناطق دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مناطق 1.2011 بشكل رئيسي. مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 1.1790 والأهم فوق 1.1720. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1940 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 10-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.