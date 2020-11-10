شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستمر بتحقيق الأهداف الإيجابية – تحليل - 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق 25.55 ليلامس هدفنا الممتد الأول عند 26.00، ونرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد لتخطي المستوى الأخير والتوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 26.88.
من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 25.06 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 26.88
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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