شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده في وقت سابق إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.34 ليضيف السهم إليه نحو 31 هللة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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توقعاتنا مبنية على الأداء القوي للمؤشر العام للسوق السعودي، فنحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.04، ليستهدف مستوى المقاومة 10.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.04 ومستوى المقاومة 10.00.