شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صدق (2130) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.98% بما يعادل 1.22 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ زيادة محدودة في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.34 ومستوى المقاومة 14.46.