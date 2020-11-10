شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أنابيب (2200) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.10% بما يعادل 0.34 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة 17.02، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة 17.02، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 19.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.40 ومستوى المقاومة 17.64.