سيرا يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 10-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.55% بما يعادل 0.60 نقطة.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.18.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.18 ومستوى المقاومة 18.40.
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