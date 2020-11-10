شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البحري (4030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.87% بما يعادل 0.35 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 41.05 من جديد.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 41.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.40 ومستوى المقاومة 42.00.