شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يخترق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الراجحي (1120) الصعود في آخر جلساته، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 68.90، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.04% بما يعادل 1.40 نقطة، ليصل السهم لأعلى مستوياته منذ أكثر من 14 شهر، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 68.90، ليستهدف مستوى المقاومة 72.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.00 ومستوى المقاومة 72.50.