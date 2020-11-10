شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول التخلص من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.27% بما يعادل 0.30 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 13.74، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيعني ذلك تخلص السهم من ضغوطه السلبية، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.12 ومستوى المقاومة 14.00.