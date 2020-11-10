شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الصمعاني (9504) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.11% بما يعادل 11.40 نقطة، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 173.00، ليستهدف مستوى المقاومة 234.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 180.00 ومستوى المقاومة 220.00.