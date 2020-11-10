شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.99% بما يعادل 151.89 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 5,266.69، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5,731.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,000.00 ومستوى المقاومة 5,400.00.