شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يعيد اختبار مقاومة قوية – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 18.00، محققاً مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.88% بما يعادل 0.50 نقطة، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 18.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.76 ومستوى المقاومة 19.22.