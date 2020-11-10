شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية وسط التفاؤل بلقاح كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين عالمياً بإعلان شركة فايزر الأمريكية بالأمس عن كون المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.35 تريليون ين مقابل 1.66 تريليون ين في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.79 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1,660 مليار ين مقابل 2,103 مليار ين في آب/أغسطس، أيضا أسوء من على التوقعات التي أشارت لفائض 1,995 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 6.2% مقابل 6.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.3%، وتتطلع الأسواق حالياً إلي كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل انكماش عند 4 في أيلول/سبتمبر، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل الثبات عند مستويات الصفر، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بقيمة أعلى من الصفر تعكس اتساعاً، بينما صدورها دون الصفر توضح انكماش.

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وصولاً إلى كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 2.4% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.8%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت استقرار الانكماش عند 2.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.67% ليربح 28.10 نقطة ويصل إلى المستوى 1,710.00، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.08% ليربح هو الأخر 268.37 نقطة ويصل إلى المستوى 25,108.21.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 1.03 نقطة ويصل إلى المستوى 4,982.38، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 3.91 نقطة ويصل إلى المستوى 3,377.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.93% ليربح 242.32 نقطة ويصل إلى المستوى 26,258.49، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليخسر 1.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,445.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.15% ليربح 19.43 نقطة ويصل إلى المستوى 12,581.63، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 40.50 نقطة ويصل إلى المستوى 6,339.30.