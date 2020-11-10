شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليرسم خط اتجاه صاعد جديد، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 206.11 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، وذلك بعكس توقعاتنا السابقة والتي كانت مبنية على وجود ضغط سلبي سابقاً، فطيلة استقرار المؤشر أعلى مستوى 8,199.48 نتوقع له الصعود ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,613.77.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,199.48 ومستوى المقاومة 8,613.77.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
188
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
10
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
1
|
إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.