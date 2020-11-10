شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليرسم خط اتجاه صاعد جديد، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 206.11 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، وذلك بعكس توقعاتنا السابقة والتي كانت مبنية على وجود ضغط سلبي سابقاً، فطيلة استقرار المؤشر أعلى مستوى 8,199.48 نتوقع له الصعود ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,613.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,199.48 ومستوى المقاومة 8,613.77.