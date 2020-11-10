شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهرين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7279 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7283، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7267، بينما حقق الأعلى له عند 0.7289، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 0.7284.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل انكماش عند 4 في أيلول/سبتمبر الماضي، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيول/سبتمبر، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بقيمة أعلى من الصفر تعكس اتساعاً، بينما صدورها دون الصفر توضح انكماش.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.50 مليون مقابل نحو 6.49 مليون في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 7.7%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 638 ألف وظيفة مضافة مقابل 672 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 661 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.

وصولاً لإدلاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز بشهادته حيال الإشراف على لجنة الأوراق المالية والبورصات أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد حديث نظيرته نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوة الجنة الفيدرالية لايل برينارد عن قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه الكونجرس الوطني للهنود الأمريكيين.