شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الثقة في الأعمال في استراليا خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل انكماش عند 4 في أيلول/سبتمبر الماضي، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بقيمة أعلى من الصفر تعكس اتساعاً، بينما صدورها دون الصفر توضح انكماش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع الثقة في الأعمال في استراليا خلال تشرين الأول/أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.