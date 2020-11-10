شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.8%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت استقرار الانكماش عند 2.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

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