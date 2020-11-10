شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع فائض الحساب الجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.35 تريليون ين مقابل 1.66 تريليون ين في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.79 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,660 مليار ين مقابل 2,103 مليار ين في آب/أغسطس، أيضا أسوء من على التوقعات التي أشارت لفائض 1,995 مليار ين.

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