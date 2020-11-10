شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 6176 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 6250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,120 وبين مستوى المقاومة هو 6,235 نقطة