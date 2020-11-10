شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10094 نقطة، ليصل بذلك لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 10100 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، والذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,956 وبين مستوى المقاومة هو 10,234 نقطة