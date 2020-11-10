شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) يفشل في الحفاظ على مكاسبه -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 59٫50 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 60 فلس، وهو ما ساهم في دفع السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 57فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 52 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.2 بينما مستوى المقاومة هو 58.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط