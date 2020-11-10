شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 193 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 187 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية وصول السهم لمستوى المقاومة 200 فلس كمستوى أول ثم 213 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 186 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 192.0 بينما مستوى المقاومة هو 195.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد