شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 29٫70 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 33 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 27٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29 بينما مستوى المقاومة هو 30.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد