شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 697 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 740 فلس كمستوى أول ثم 820 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 660 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 687 بينما مستوى المقاومة هو 710 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد