شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 15٫20 فلس امس الاثنين، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لينزلق بذلك اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 14٫50 فلس كمستوى أول ثم 13٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.5 بينما مستوى المقاومة هو 15.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط