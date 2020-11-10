شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 242 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية العام الحالي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 235 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 250 فلس كمستوى أول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 230 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 233.0 بينما مستوى المقاومة هو 249.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد