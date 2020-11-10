شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 0٫900 ريال، متجاوزا بذلك الحد السفلي من السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0٫93 ريال كمستوى اول ثم 1 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.87 وبين مستوى المقاومة هو 0.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد