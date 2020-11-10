شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى ليحقق مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫635 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 0٫73 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.61 وبين مستوى المقاومة هو 0.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد