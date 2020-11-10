شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2٫02 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1٫95 ريال، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 2٫12 ريال كمستوى أول ثم 2٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء اسهم أعلى مستوى 1٫93 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.96 وبين مستوى المقاومة هو 2.13 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد