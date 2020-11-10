شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) الطريق مفتوح لأعلى -تحليل صباحي- 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 7٫10 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يجعل الطريق لأعلى مفتوحا أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 7٫40 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7 وبين مستوى المقاومة هو 7.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد