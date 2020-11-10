شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكدونالدز" تحقق أرباحا أعلى من المتوقع في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ماكدونالدز" الإثنين عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثالث من العام الجاري وتجاوزت توقعات المحللين، لكن الإيرادات شهدت انخفاضا.



وحققت شركة الوجبات السريعة الأمريكية أرباحا بنحو 1.76 مليار دولار أو ما يعادل 2.35 دولار لكل سهم في الربع الثالث من 1.61 مليار دولار أو ما يعادل 2.11 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "ماكدونالدز" 2.22 دولار للسهم بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح معدلة قدرها 1.91 دولار لكل سهم.

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أما الإيرادات الفصلية للشركة الأمريكية، قد تراجعت إلى 5.42 مليار دولار في الربع الثالث من 5.50 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي فيما أشارت التوقعات إلى تراجع إلى 5.40 مليار دولار.



هذا، وقد تعهدت الشركة في بيان نتائجها المالية بزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين بنسبة 3% إلى 1.29 دولار لكل سهم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 213.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 227.8 دولار وأقل سعر عند 207.1 دولار.