شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يقفز بأكثر من 7% بعد إعلان فاعلية قوية للقاح مضاد لـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تعاملات يوم الإثنين على نحو حاد في أعقاب إعلان الشركة عن أن فاعلية لقاحها الواعد قوية في الوقاية من فيروس كورونا.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وصرح المدير التنفيذي للشركة الأمريكية "ألبرت بولار" بأن هذه التطورات تعد انتصاراً عظيما للبشرية مشيرا إلى أن فاعلية اللقاح واعدة وعالية.

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وكشف عن أن النتائج التي أجريت على لقاح "فايزر" و"بيونتك" كشفت عن فاعلية تزيد عن 90% عقب سبعة أيام من تلقي جرعة ثانية منه.



وأضاف "بولار" بأن الوقاية من الفيروس التاجي تتأكد بعد 28 يوما من الجرعة الأولى ثم تتزايد الحماية بعد الجرعة الثانية.



وعلى صعيد التعاملات، قفزت سهم "فايزر" بنسبة 7.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 39.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 38.3 دولار.