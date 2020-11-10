شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقلص مكاسبه لكنه يغلق أعلى حاجز 29 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الإثنين بعد مكاسب قوية في وقت سابق بالجلسة مدعومة بأنباء لقاح "فايزر" وتبدد الضبابية بشأن انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



كانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت يوم السبت الماضي فوز "جو بايدن" رسميا في الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد.



وعلى رأس أحداث اليوم، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 8.5% أو ما يعادل 3.15 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.29 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 7.5% أو ما يعادل 2.95 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 42.40 دولار للبريل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.9% (ما يعادل 834 نقطة) إلى 29157 نقطة بعد مكاسب بأكثر من 1500 نقطة دفعته لأعلى مستوى في الجلسة عند 29933 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 29130 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 3550 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3645 نقطة وأقل مستوى عند 3547 نقطة.



وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 181 نقطة) إلى 11713 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12108 نقاط وأقل مستوى عند 11703 نقاط.