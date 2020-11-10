شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من انتعاش الصادرات الأمريكية فضلا عن أنباء اللقاحات الواعدة للوقاية من كورونا.



كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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ومن جانبها، كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن أن شركات تصدير محلية باعت ما يقرب من 130 ألف طن من الصويا إلى جهات غير معلومة.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، صعدت العقود الآجلة للصويا تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% وأغلقت جلسة الإثنين عند 11.10 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 11.19 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 10.99 دولار.