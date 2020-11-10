شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بأكثر من 7% نتيجة قوة الدولار وأنباء لقاح "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب الإعلان عن أنباء إيجابية تتعلق بلقاحات كورونا.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



هذا، وتم الإعلان يوم السبت الماضي بشكل رسمي عن فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة لأربع سنوات وسط اعتراض واتهامات بمخالفات وتزوير على لسان المرشح الجمهوري المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 7.6% أو ما يعادل 1.96 دولار إلى 23.701 دولار للأوقية بعد مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 8.5%، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 26.1 دولار وأقل سعر عند 23.6 دولار.