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شكرا لقرائتكم خبر عن الين يهبط 2% وسط عزوف عن أصول الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط عزوف من المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن مثل العملة اليابانية والمعادن النفيسة فضلاً عن قوة العملة الأمريكية.
وكان الين الياباني أكبر الخاسرين اليوم وسط العملات الرئيسية في اعقاب إعلان شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.
وتلاشى عدم اليقين من الأسواق بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" برئاسة أمريكا لأربع سنوات قادمة.
مع ذلك، أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على أنه لن يصمت على هذه النتيجة مشيرا إلى وجود مخالفات وتزوير لا سيما في إحصاء وفرز الأصوات بولاية "بنسلفانيا".
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 105.3، وسجل أعلى سعر اليوم عند 105.6 في حين سجل أقل سعر عند 103.2.
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