شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بنسبة 5% في أكبر خسائر يومية منذ عام 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في أعقاب الإعلان عن فاعلية أحد اللقاحات الواعدة للوقاية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وتلاشى عدم اليقين في الأسواق بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5% أو ما يعادل 97.3 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1854.40 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1966.1 دولار وأقل سعر عند 1848 دولارا.