شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الانخفاض ليهاجم مستوى 1860.90 ويحاول كسره، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتكبّد مزيد من الخسائر وتحقيق انخفاض إضافي خلال الجلسات القادمة، حيث يمثل تأكيد كسر المستوى المذكور مفتاح الاندفاع نحو 1794.84 كهدف سلبي تالي، بينما صموده أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 1901.80 ثم 1934.86 من جديد.

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