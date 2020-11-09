شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه بعد أنباء إيجابية حول لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان "فايزر" عن قوة فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا الأمر الذي يدعم بدوره توقعات نمو الاقتصاد العالمي.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن تجارب لقاح كورونا تسير على قدم وساق متوقعة طرحه محليا بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.



من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بما تم التوصل إليه مشيراً إلى أنه شكل فريق أزمة لمواجهة جائحة كورونا فيما صرحت نائبته "كامالا هاريس" بأنه يجب القضاء على أزمة كورونا وبناء الاقتصاد.



وفي خطوة غريبة على أسماع الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" إقالة وزير الدفاع "مارك إسبر".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.